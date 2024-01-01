VIP эскорт агентство Aurora Escort в Москве

КАК ДОРОГО ЗАКАЗАТЬ ЭСКОРТ В МОСКВЕ?

Стоимость услуги варьируется в зависимости от сложности задачи. К примеру, для вечеринки может понадобиться красавица с навыками караоке, для путешествия — знающая языки. Вы можете также заказать женщину-хостес или для ужина. В столице снять девушку конечно намного дороже, чем в других городах. И европейский опыт показывает, что данный вид услуг всегда был не дешев.

Наше эскорт-агентство с исключительным вниманием относится к индивидуальным потребностям клиента и гарантирует быстрое воплощение в жизнь его мечты о прекрасной даме.

Работа оплачивается преимущественно в часах наиболее удобным способом. На стоимость влияет, как время, потраченное на задание менеджером, так и сложность услуги. Но, в любом случае, необходимо быть готовыми заплатить несколько тысяч, ведь красота и внимание — это очень ценные вещи.